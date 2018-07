Harmonised elections results so far

THE Zimbabwe Electoral Commission has announced results in seven constituencies which show that Zanu- PF has won in six constituencies for the National Assembly while MDC Alliance has one.

Below are the results so far

Gwanda South-Ncube Abedinico-Zanu-PF

Nkayi South-Mathe Stars-Zanu-PF

Makokoba-Sithole James-MDC Alliance

Emakhandeni-Entumbane-Tshuma Dingilizwe-MDC Alliance

Hwange East-Sansole Tose-MDC Alliance

Hwange West-Dube Godfrey-MDC Alliance

Insiza South-Sithole Spare-Zanu-PF

Lupane West-Khumalo Martin-Zanu-PF

Chikomba East-Kanhutu Nzenza-Zanu-PF

Mutoko North-Chinomona Mabel-Zanu-PF

Marondera East-Chidakwa Patrick-Zanu-PF

Mutoko South-Shumbamhini Hebert-Zanu-PF

Mudzi West-Mudyiwa Magna-Zanu-PF

Chikomba West-Mangwiro Johnsen-Zanu-PF

Murewa West-Sewera Jonah-Zanu-PF

Mberengwa West-Gumbo Joram-Zanu-PF

Shurugwi North-Nyathi Ronald-Zanu-PF

Mberengwa North-Zhou Tafanana-Zanu-PF

Zvishavane-Ngezi-Mawite Dumezweni-Zanu-PF

Zvishavane-Runde-Mpame Cuthbert-Zanu-PF

Marondera Central-Matewu Caston-MDC Alliance

Mutoko East-Musiyiwa Richard-Zanu-PF

Buhera West-Dzuma Soul-Zanu-PF

Chipinge Central-Machingura Raymore-Zanu-PF

Mhondoro-Mubaira-Kapuya Freddy-Zanu-PF

Umguza-Moyo Richard-Zanu-PF

Mberengwa South-Mpofu Alum-Zanu-PF

Uzumba-Mudarikwa Simbaneuta-Zanu-PF

Kwekwe Central-Matambanadzo Masango-NPF

Gutu South-Togarepi Pupurai-Zanu-PF Kadoma Central-Muchineripi Chinyanga-MDC Alliance Mutare Central-Gonese Innocent-MDC Alliance Chinhoyi-Mataruse Peter-MDC Alliance Mutare North-Madiro Michael-Zanu-PF Muzarabani South-Saizi Tapera-Zanu-PF Murewa North-Garwe Daniel-Zanu-PF Marondera West- Cde Inviolata Makunyaidze-Zanu-PF

Mudzi North- Cde Newton Kachepa-Zanu-PF

Masvingo South – Cde Claudios Maronge-Zanu-PF

Gwanda Central- Mr Dube Patrick-MDC Alliance

Masvingo West- Cde Chadzira Ezra-Zanu-PF

Hwedza South-Cde Machakarika Tinoda(Zanu-PF)

Chiredzi East-Cde Masiya Denford-Zanu-PF

More to follow